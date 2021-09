"Jeugdwerk voor alleman" in Mechelen wil nu ook kinderen van vluchtelingen warm maken voor jeugdbeweging

In 2017 ging het project "Jeugdwerk voor Alleman" van start in Mechelen. Het is een samenwerking tussen de stad en J@M vzw. Dat wierp meteen vruchten af, zegt schepen voor Jeugd Abdrahman Labsir: "Eind 2019 hebben we gemeten dat er 86 jongeren waren doorgestroomd naar het reguliere jeugdwerk."

In eerste instantie moesten mensen met een migratieachtergrond het jeugdwerk leren kennen, vertelt Labsir: "Dat hebben we gedaan door te gaan sensibiliseren in bestaande organisaties, bij scholen onder meer, maar ook door huis aan huis te gaan, want ouders spelen een belangrijke rol uiteraard. We vroegen hen bijvoorbeeld naar opendeurdagen te gaan. Anderzijds vroegen we aan jeugdbewegingen om na te gaan welke drempels er eventueel waren bij gezinnen en die te verlagen. Op die manier werd een vertrouwensrelatie opgebouwd."