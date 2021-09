In Kortrijk kunnen stadsartiesten zich online aanmelden

“Een jury zal de kandidaten beoordelen, want ze moeten toch een beetje niveau halen”, zegt Nicolas Vanlerberghe, cultuurfunctionaris van de stad. “Inschrijven kan nog tot 1 december, daarna krijgt elke artiest een korte voorstelling op de website en kunnen wijk- en buurcomités hun keuze maken.” Van de kant van de artiesten is er zeker interesse. “De voorbije maanden hebben we 0,0 optredens gehad, het was huilen met de pet op”, zegt Wim Desramaults van de Kortrijkse band The Skullfuckers, een coverband met een repertoire uit de sixties en seventies. “De website kan een mooi opstapje zijn om er volgende zomer een goed seizoen van te maken.”