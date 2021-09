Krijgen we in Afrika een nieuw Afghanistan, nu ook daar een terugtrekking van buitenlandse troepen op til is?

Net als in Afghanistan strijden ook in de Sahel westerse troepen al jarenlang tegen extremistische strijders, maar ze slagen er niet in die te verslaan.

De Franse interventie in Mali begon acht jaar geleden. Jihadisten hadden het noorden van het land veroverd en rukten op naar de hoofdstad Bamako. Met de steun van de internationale gemeenschap en het Malinese leger konden de Fransen hen aanvankelijk tegenhouden. Ze slaagden er zelfs in belangrijke steden in het noorden (zoals Gao en Timboektoe) te bevrijden en er kwam een VN-vredesmacht.

Maar de jihadisten hebben zich verspreid en het geweld is uitgebreid: ook in Niger en Burkina Faso vallen er nu dagelijks doden. 2020 was zelfs het dodelijkste jaar sinds het begin van de crisis.

In Bamako houden ze hun hart vast en vrezen ze dat de jihadisten zonder Franse aanwezigheid – net als de taliban in Afghanistan – snel in de hoofdstad zouden kunnen staan.

BEKIJK: Franse troepen zetten een grondoffensief in tegen oprukkende rebellen in het Noorden van Mali. (lees onder de video verder)