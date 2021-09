Hoogspanning in Zuid-Mexico door nieuwe toevloed migranten: vooral door rampspoed getroffen Haïtianen willen nu naar VS

De nieuwe groepen die zich recent gevormd hebben, bestaan echter vooral uit Haïtianen, al zijn er ook Cubanen en andere Centraal-Amerikanen bij. Haïti is een van de armste landen in Latijns-Amerika en is de voorbije weken geteisterd door zowat alle onheil die een land over zich heen kan krijgen. Naast een economische en politieke crisis, kwamen midden augustus meer dan 2.000 mensen om het leven bij een verwoestende aardbeving en raasde nadien ook nog eens een tropische storm over het schiereiland. En het orkaanseizoen is nog lang niet voorbij.

Vanwaar ze ook komen, duidelijk is dat opnieuw grote groepen migranten door het zuiden van Mexico richting de VS proberen te trekken. De voorbije dagen ondernamen al verschillende groepen van honderden mensen zo'n poging, meestal vanuit de stad Tapachula, vlak bij de grens met Guatemala. Ook gisteren is opnieuw een groep van 200 mensen vanuit Tapachula vertrokken.