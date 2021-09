Griekse componist Mikis Theodorakis, bekend van de Sirtaki, is overleden

In West-Europa kennen we Mikis Theodorakis in eerste plaats van zijn deuntjes die ons als "typisch Grieks" in de oren klinken. Dat komt natuurlijk vooral door het weergaloze succes van de "Dans van Zorba", uit de soundtrack die Theodorakis in 1964 componeerde voor de film “Zorba the Greek”, met Anthony Quinn en Alan Bates. De "sirtaki" beheerste wekenlang de hitparades. Theodorakis maakte de bouzouki, het Griekse snaarinstrument, in één klap wereldberoemd.