"Vervroegd pensioen na 42 jaar werken en minimumpensioen na 10 jaar": dit is het pensioenplan van minister Lalieux

Ook in de Wetstraat neemt de zenuwachtigheid toe. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet vorige maand een proefballonnetje op: alleen wie 20 jaar effectief heeft gewerkt, heeft volgens hem recht op een minimumpensioen.

Zijn socialistische coalitiepartners reageerden als door een wesp gestoken: PS-voorzitter Paul Magnette had het over een provocatie en deze week zei zijn Vooruit-collega Conner Rousseau in "De afspraak" dat dit voor hem een brug te ver is, want zo worden mensen die langdurig ziek of werkloos zijn geweest volgens hem dubbel gestraft.