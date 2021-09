Museumbezoek op voorschrift in Brussel, "werkt stressreducerend en laat mensen zich beter voelen"

In Canada en Engeland bestaat het al en nu kondigt de Brusselse PS-schepen Delphine Houba een proefproject aan waarbij ziekenhuispatiënten een voorschrift kunnen krijgen voor een gratis museumbezoek. Eind 2021 wil Houba de balans opmaken.

"Ik denk dat het een heel verstandig initiatief is. We zien al langer in het buitenland dat artsen een museumbezoek als therapie voorschrijven aan hun patiënten. Dat gebeurt al in Canada en Engeland. In Engeland heeft de National Health Service een programma lopen rond “social prescribing”, waaronder een museumbezoek kan horen", legt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis uit in "De wereld vandaag".