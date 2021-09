Een beetje nazomer op komst, weerman Frank Deboosere: "Warme driedaagse met zon à volonté"

Vandaag blijft het droog met maximumtemperaturen tussen 18 en 23 graden. In het zuiden van het land begint de dag met opklaringen en wordt het later heel zonnig, in het noorden is het eerst nog bewolkt en komt er geleidelijk aan meer zon. Dat zegt het KMI.



Morgen is het vrij zonnig, met in de namiddag vooral in het westen stapelwolken. De maxima liggen rond de 20 graden aan zee en in de Ardennen, en rond 23 graden elders.

Het weekend begint eerst met veel lage bewolking, maar zaterdagnamiddag breekt de zon door. Het wordt tot 21 graden. Ook zondag zonnig en droog, met in de Ardennen stapelwolken. Het kwik stijgt tot 23 graden.

Maandag is het zonnig en krijgen we zomerse temperaturen met lokaal maxima rond 25-26 graden. Ook dinsdag en woensdag zonnig en zomers.