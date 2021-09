170 dagen regeringsvorming in Nederland en nog geen stap verder, dan maar een minderheidsregering?

Het maakt een meerderheid vormen onmogelijk, besloot informateur Hamer. Ze stelt de voorzitter van de Tweede Kamer daarom voor om een informateur uit de VVD nu de piste van een minderheidsregering te laten onderzoeken. Al deed ze dat met veel tegenzin: "Hoe verklaarbaar alle redenen hiervoor ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten."



Maar de formatie slaat ook wonden tussen de politieke partijen onderling, stelt ze vast. "Er is veel chagrijn. De ontploffing is nog niet uitontploft", verwees ze naar de gelekte nota over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, over wie premier Rutte gezegd heeft dat er een andere functie voor hem gezocht moet worden, omdat hij vanuit de Kamer de regering te veel moeilijkheden bezorgde. Ruttes uitspraak veroorzaakte heel wat ophef in politiek Nederland en zette de relaties tussen de partijen op scherp.

Normaal gezien zal nu VVD'er Johan Remkes aan zet komen. De partij liet gisteren al verstaan hem als nieuwe informateur te willen. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS is de 70-jarige Remkes "een van de beste troubleshooters in bestuurlijk en politiek Nederland", zeg maar de Nederlandse versie van "politieke loodgieters" zoals wijlen Jean-Luc Dehaene in België.

Verwacht wordt dat Remkes volgende week door de Tweede Kamer wordt benoemd. In Nederland gebeurt dat niet door de koning zoals bij ons, maar ligt het initiatief bij de Tweede Kamer.