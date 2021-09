Vlaanderen kleurt rood, politici willen coronaregels weg: valt dat te rijmen? Geert Molenberghs: "Voorzichtig blijven"

Er lijkt dus politiek steeds meer een consensus te bestaan om de overgebleven coronaregels in Vlaanderen af te schaffen, terwijl de besmettingscijfers ook in Vlaanderen blijven stijgen. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?

Zowel Conner Rousseau, Bart De Wever als Egbert Lachaert halen de hoge Vlaamse vaccinatiegraad aan ter verantwoording. "Het klopt natuurlijk dat de vaccinatiegraad in Vlaanderen hoger is", zegt biostatisticus Geert Molenberghs in "Laat". In Vlaanderen gaat het om zo'n 90 procent van de volwassenen die intussen gevaccineerd zijn. "Maar we moeten natuurlijk kijken naar de totale bevolking, want ook onze jongeren zijn een deel van de maatschappij."