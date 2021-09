NSZ wil afschaffing van mondmaskerplicht in winkels: "Dit valt niet meer te verdedigen"

Op 1 september zijn er weer heel wat coronamaatregelen versoepeld. Zo hoef je nu bijvoorbeeld geen mondmasker meer te dragen op markten. In winkels en supermarkten is dat wel nog altijd verplicht. Dat kan op veel onbegrip rekenen bij het NSZ. "We merken dat er meer en meer weerstand komt van klanten om het masker op te zetten. Zij halen vaak het argument aan dat je wel naar een festival mag gaan zonder mondmasker, maar niet rustig gaan winkelen", zegt Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen in Groot-Antwerpen.