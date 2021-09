New Yorkse straten en metrotunnels onder water: noodtoestand door tropische storm Ida

Bill de Blasio, de burgemeester van de stad, kondigde de noodtoestand af door het "record" aan neerslag. Volgens De Blasio zouden door de ramp ongeveer 5.300 New Yorkers zonder stroom zitten. Ook Kathy Hochul, gouverneur van de staat New York, volgde zijn voorbeeld en riep de noodtoestand uit.

De Blasio raadde de inwoners van de stad aan om niet op straat te komen en het metrostelsel niet te gebruiken. De metro is door de wateroverlast dan ook zwaar verstoord. Ook het vliegverkeer op twee luchthavens in New York en één luchthaven in de naburige staat New Jersey is voorlopig onderbroken. Door het aanhoudende gevaar kwam er ondertussen een reisban die inwoners verbiedt om hun auto te gebruiken. De ban zal duren tot 5 uur in de ochtend (11 uur onze tijd).