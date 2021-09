Enorme olievlek drijft vanuit Syrië richting de ongerepte stranden van Noord-Cyprus, ook Turkse vasteland bedreigd

De vlek drijft richting de kusten van het eiland Cyprus en zou de komende dagen het noordelijke deel bereiken. Noord-Cyprus is in handen van Turkije. Correspondent Toon Beemsterboer in Istanboel legt in "De ochtend" op Radio 1 uit: "Wat we nu weten, is informatie van de Syrische autoriteiten. Bij een olie-ongeluk in zee eind augustus zou 15 ton gelekt zijn. De autoriteiten in Cyprus spreken inmiddels van 20 ton. Het gaat om een oppervlakte van 800 vierkante kilometer of de grootte van de stad New York."