Ondanks versoepelingen blijft bezoek in Limburgse ziekenhuizen nog beperkt

Sinds gisteren mag je weer aan de toog hangen of in restaurants met zoveel mensen aan tafel zitten als je wil. Ook thuis mag je weer een onbeperkt aantal mensen ontvangen. Dat zorgt voor frustraties bij patiënten en bezoekers in de ziekenhuizen, want daar zijn er wel nog beperkingen voor bezoek.

In de meeste Limburgse ziekenhuizen is 1 bezoeker per dag mogelijk, voor 1 uur. In het Ziekenhuis Oost Limburg mag bezoek 2 uur blijven. Het blijft een moeilijk evenwicht tussen veiligheid en welzijn, zegt directeur Hans Ramaekers van ziekenhuis Noorderhart in Pelt: "Wij moeten als ziekenhuis ook de nadruk leggen op veiligheid en ervoor zorgen dat we het virus niet binnenbrengen. Dus het is een kwestie van een afweging te maken tussen die veiligheid en het welzijn van de patiënt."

In het Noorderhart Ziekenhuis versoepelen ze wel op de palliatieve afdeling: daar mogen 6 bezoekers per dag bij de patient.