Politie zoekt eigenaar van hond die twee mensen beet in Kapellen, dierengedragstherapeut geeft tips over wat te doen bij een aanval

Het incident gebeurde maandagochtend in de Rozenlaan in Kapellen. "Rond 8 uur zag een vrouw die met de auto was, een hond loslopen op de openbare weg", vertelt Tom De Gendt van de politiezone Noord. "Ze is gestopt om de eigenaar eventueel te vinden, maar op een bepaald moment werd de hond agressief." Een buurman die de vrouw wilde helpen, liep ook zware bijtwonden op en is, net als de vrouw, enkele weken arbeidsongeschikt. De hond is gestorven, nadat hij in het tumult een zware slag kreeg.

"De zoektocht naar de eigenaar van de hond is niet gemakkelijk, want het dier was niet gechipt. Onze wijkteams proberen wel informatie te bekomen bij de buren, want we vermoeden dat de hond wel uit de buurt komt waar de feiten zich hebben voorgedaan", zegt De Gendt. De eigenaar hangt ook wel wat boven het hoofd. "Er zijn gewonden gevallen, dus er zullen wel wat zaken moeten geregeld worden. We willen ook voorkomen dat er nog honden losbreken in de toekomst, dus we willen ook wel zien welke maatregelen de eigenaar daarvoor zal nemen."