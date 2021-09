Protestactie tegen ringweg rond Anzegem

"De uitdagingen van de 21ste eeuw worden niet opgenomen in dat dossier", betreurt actievoerder Bruno Vermeire. "Iedereen kent het klimaatprobleem, de verharding, de bouwshift, de stikstofdossiers ... Een ringweg aanleggen is een oefening van de vorige eeuw. Ik denk dat men zich moet realiseren dat de huidige eeuw andere uitdagingen heeft en men moet zich realiseren dat we ons daarop moeten inschrijven." Eerder voerden ook landbouwers al actie tegen de ringweg.

Of de ring er ook daadwerkelijk komt, is nog niet 100 procent zeker. Binnenkort buigt de provincieraad zich daarover. De actievoerders hopen alvast dat de meer dan 1.000 verzamelde bezwaren tegen de ring het project alsnog kunnen afwenden.