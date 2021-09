Recordaantal baby's geboren in AZ Diest: "9 maanden geleden konden mensen niet veel anders dan thuis zitten"

Door de coronamaatregelen mag er nog geen bezoek langs komen bij Stef en zijn vrouw Janne om hun zoontje te komen bewonderen. "Daardoor is het veel rustiger en dat is wel fijn", vindt Stef. Hij geeft wel toe dat ze even getwijfeld hebben om aan een tweede kindje te beginnen. "In het begin van de coronaperiode hebben we even afgewacht. Vooral ikzelf vond het niet het ideale moment om in een ziekenhuis te belanden met een pasgeboren baby. Intussen hebben we al een beetje geleerd om met corona te leven, dus zijn we er uiteindelijk toch voor gegaan." En zo kreeg Giel er met Stig een broertje bij.