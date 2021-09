SK Pepingen-Halle start voetbalseizoen in nieuw stadion: "Ons veld is even groot als dat van Anderlecht"

In de kantine van het nieuwe stadion wordt alles in gereedheid gebracht voor het nieuwe seizoen. In de lagere klassen van het voetbal start het nieuwe voetbalseizoen dit weekend. SK Pepingen-Halle treedt in tweede amateurklasse aan tegen KSK Londerzeel. Meteen in eigen huis dus. "Voorlopig lijkt het hier nog niet echt op een stadion, maar alles zal tegen dit weekend zeker klaar zijn", verzekert bestuurslid Luc Verdood. "Ons nieuwe veld heeft de maximale afmetingen voor een veld in de afdeling waarin wij spelen. Het is hier even groot als dat van RSC Anderlecht. We hebben een mooie kantine en aan de andere kant van het veld staat de zittribune."