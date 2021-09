Spoedarts vrijgesproken voor vergiftiging van dochter van 7: "Ze is gebroken"

Donderdag kreeg de moeder te horen dat ze vrijgesproken is. "Sinds de vrijspraak heb ik enkel de partner van de moeder kunnen spreken. Zij is mentaal compleet gebroken en heeft het heel zwaar", vertelt Johan Platteau, advocaat van de moeder. "Ze heeft heel hard geleden onder dat contactverbod. Zij is hier een slachtoffer, en dat geldt ook voor de dochter", vindt Platteau. "De moeder laat weten dat ze haar dochter nog steeds doodgraag ziet en ze zo snel mogelijk wil zien." Of er ook een ontmoeting zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

De advocaat van de moeder is niet te spreken over hoe lang de zaak bleef aanslepen. "Justitie heeft de juiste uitspraak gedaan, maar toch zijn er in deze zaak grove fouten gemaakt. Men heeft heel snel een etiket op de arts geplakt, dat ze slecht en misdadig is en dat ze haar dochter iets wilde aandoen. Dit was een gruwelijke lijdensweg van negen jaar."