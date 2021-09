Strenge abortuswet in Amerikaanse staat Texas ingegaan (en blijft voorlopig behouden)

De wet is sinds gisteren van kracht en verbiedt zwangerschapsafbreking nadat de hartslag van de foetus kan worden vastgesteld. Meestal is dat rond zes weken. Er is geen uitzondering voor slachtoffers van verkrachting of incest. Actievoerders waren naar het Amerikaanse Hooggerechtshof getrokken om de wet met een spoedprocedure op te schorten in afwachting van een uitspraak ten gronde. Maar het Hooggerechtshof, dat nu door Republikeinen wordt gedomineerd, besliste met vijf rechters tegen vier om niet in te gaan op het verzoek.