Student die verdween in Kortrijk zat gewoon op zijn kot in Gent

Gisteren werden aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk sleutels, schoenen en een portefeuille gevonden. Die spullen bleken achtergelaten door een student uit Spanje. Van de jongeman zelf was geen spoor. Er werden duikers ingezet en beelden bekeken van veiligheidscamera's.

Uiteindelijk leidden de sleutels naar een kotbaas in Gent. Toen de politie op het kot ging kijken, bleek de student veilig en wel thuis. Hij was 's ochtends vroeg teruggekeerd naar Gent met de trein en had zijn spullen per ongeluk achtergelaten.