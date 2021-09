Provincie organiseert Traptheater langs nieuwe icoonfietsroutes

Toerisme Provincie Antwerpen organiseert tijdens zes zondagen in september en oktober het fietsevenement "Traptheater". Er werden fietstochten van een 20-tal kilometer uitgestippeld langs de nieuwe Vlaamse icoonfietsroutes. Onderweg zal er straatanimatie te zien zijn. De bedoeling is dat mensen die nieuwe icoonroutes in hun buurt leren kennen. Het evenement is gratis.