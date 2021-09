Trotse broer van Tim Celen reageert op zilveren medaille: "Hij blijft ons verbazen"

Ten huize Celen, in het Kempense Ham, is er donderdagochtend vroeg even feest gevierd. Broer Ken, vader Hugo en moeder Ria volgde de wegrit in het wielrennen voor de mannen op de voet, vanaf 6 uur 's ochtends Belgische tijd. "Omdat het zo vroeg was, hebben we geen grote groep uitgenodigd. Wij zaten met z'n drieën wel vastgekluisterd aan de televisie."

Ken Celen is zeer trots op zijn broer. "Hij blijft ons verbazen. Na de bronzen medaille in het tijdrijden nu de zilveren... Straf!" Eerder deze week, na de eerste medaillewinst, gingen al beelden rond op het internet van een waanzinnig gelukkige Tim Celen die net te horen had gekregen dat hij een podiumplaats had bemachtigd. "Na de winst vanochtend was hij iets rustiger, maar ik vermoed dat hij vooral moe was", lacht Ken. "Hoe dan ook: als Tim enthousiast is, dan heeft de hele wereld het gehoord!"

Beluister hier het gesprek met Ken, de broer van Tim Celen: