Oud-voorzitter van Europese Raad Herman Van Rompuy pleit voor "strategische autonomie" na debacle in Afghanistan

Dat de rechten van vrouwen onder het nieuwe talibanregime in het gedrang dreigen te komen, erkent Van Rompuy. “Maar als het oude regime onvoldoende inspanningen levert om bij het leger en een groot deel van de bevolking geloofwaardig te zijn, dan heeft het geen enkele zin om het in stand te willen houden. Ook al is het ons gunstig gezind. In Vietnam, Irak en Libië hebben we ook geprobeerd een regime te installeren naar westers model. Maar al die pogingen zijn mislukt. We moeten lessen trekken uit het verleden en die fout niet meer herhalen.”