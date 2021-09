Veemarkt in Sint-Truiden maakt plaats voor groene oase: "Inwoners helpen nadenken over invulling" 

De komende twee maanden kan de bevolking van Sint-Truiden deelnemen aan het participatietraject. Inwoners kunnen via de online vragenlijst, maar ook op verschillende plaatsen in de stad, meebeslissen over de inrichting van de Veemarkt. “Na de participatie start het onthardingsproject, dat een aantal jaren in beslag zal nemen. Tegen 2023 willen we de waterloop terug zichtbaar maken en hopen we dat het beton vervangen is door een groene omgeving”, vertelt Engelbosch hoopvol.