Vliegtuigcrash in Affligem: zoon van neergestorte Zuid-Afrikaanse piloot reageert, ook deel parachute teruggevonden

In de "Radio 2 Mysteries" werd het verhaal uit de doeken gedaan. Dat kwam ook Jeremy Young ter ore in Groot-Brittanië. Hij is de jongste zoon van Brian Young en de verpleegster. Jeremy is erg dankbaar dat het verhaal van zijn vader hier nog niet vergeten is. "Ik ben erg onder de indruk van wat jullie allemaal gevonden hebben over die crash", zegt Jeremy. "Bijvoorbeeld over hoe mijn vader uit het vliegtuig is geraakt, of hoe hij uiteindelijk weer in Engeland is terecht gekomen." Jeremy wil binnenkort ook graag de plek waar het vliegtuig is neergestort bezoeken, en ook waar zijn vader met zijn parachute neerkwam.