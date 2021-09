Voetbalscheidsrechters uit alle reeksen moeten discriminatie melden via wedstrijdblad

Eerder onderzoek van de KU Leuven toonde al aan dat discriminatie in voetbal een wezenlijk probleem is. De voorbije twee seizoenen kwam 37 procent van alle spelers tussen 10 en 20 jaar ermee in aanraking. In een derde van de gevallen ging het om discriminatie op basis van huisdkleur.



Uit dat onderzoek vloeide een actieplan voort, waarvan een van de meest opvallende elementen de meldingsplicht voor scheidsrechters is. Zij zullen voortaan op het wedstrijdblad kunnen aanvinken of zich op of rond het veld incidenten hebben afgespeeld.

En daar staan ook sancties op, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Voor spelers kan dat gaan van een schorsing van zes maanden tot zelfs enkele jaren. Maar we kunnen ook alternatieve sancties opleggen aan club en supporters, om bijvoorbeeld een project rond discriminatie op te zetten. We nemen dit zeer ernstig."