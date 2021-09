Vogelgriep vastgesteld bij vogelhandelaar in Menen, variant is niet overdraagbaar op mensen

In de beschermingszone (3 km) dienen alle vogels in stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden. Het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren is verboden, doorvoer door de zone is wel toegelaten. Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder binnen de 24 uur, en elke inwoner met pluimvee of vogels binnen de 48 uur, een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden.