Werken aan Mechels station: 1700 buurtbewoners mogen tijdelijk goedkoper parkeren in stationsparking

De grote werken aan het station van Mechelen zijn 9 jaar geleden begonnen en zouden over 6 jaar helemaal afgerond moeten zijn. Omdat er ook gewerkt wordt in de straten rond het station, is er geregeld minder plaats om te parkeren. Veel buurtbewoners klopten daarom aan bij de stad en die ging overleg met de NMBS.

Zo'n 1700 buurtbewoners kunnen nu genieten van een gunstiger tarief in de stationsparking. Op weekdagen tussen 19 uur en 7 uur betalen ze nog maar 1,26€/u met maximaal 3,78€/nacht. Buiten deze uren wordt het bestaande tarief aangerekend van €2,21 per uur voor niet-treinreizigers. Het parkeerabonnement voor niet-reizigers zal tijdelijk maar 72,40€/maand kosten in plaats van 126€. Daarnaast blijft ook het bestaande nachtabonnement geldig.