Wetteren heeft plan tegen wateroverlast: "Klaar zijn voor extremer weer" 

Schepen Katrien Claus (CD&V) weet dat er in sommige straten in Wetteren een probleem is bij hevige regenval en dat het al een hele tijd aansleept. De gemeente heeft daarom een plan klaar om wateroverlast tegen te gaan: "In wijken met bodemerosie gaan we een ruiming doen van de rioleringen, het slib afvoeren en de grachten weer slibvrij maken."

Wetteren wil beter voorbereid zijn tegen extreem weer met veel regen, zoals dit jaar. "We willen samen met een erosiedeskundige van de provincie en een stappenplan maken om erosie te bestrijden."