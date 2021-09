1201 wandelaars stappen 101 km door Hageland: oudste deelnemer 89

De deelnemers passeren ook de basiliek van Scherpenheuvel. Daar worden ze verwelkomd door 1201 kaarsjes. En daar zorgt pastoor Luc Van Hilst voor met zijn team. "Scherpenheuvel is gelinkt met kaarsen, dus gaan we voor elke deelnemer een kaarsje branden. De eersten zullen in het duister toekomen, en dus willen we als bedevaartsoord mensen in het licht zetten. Op die manier willen we de deelnemers een hart onder de riem steken. De kaarsjes branden twee dagen aan een stuk, dus als de deelnemers veilig en wel thuis zijn geraakt, blijven we aan hen denken."