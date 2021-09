4,32 miljoen namaaksigaretten gevonden bij inval in Leke

Donderdag stootte de douane op 4,32 miljoen namaaksigaretten in een loods in Leke, bij Diksmuide. De namaaksigaretten waren van het merk Lambert en Butler en stonden klaar om verscheept te worden naar het Verenigd Koninkrijk. De inval kadert in een AL lang lopend onderzoek naar het verhandelen van namaaksigaretten. Bij het betreden van de loods vonden de speurders meteen wat ze zochten.

Rond 13 uur viel de douane gewapend een loods binnen in de Lekedorpstraat in Leke. In het midden van de loods stonden 20 paletten met dozen vol namaaksigaretten klaar om naar Engeland vervoerd te worden. Die zijn anderhalf miljoen euro aan ontdoken accijnzen en belastingen waard.

Volgens woordvoerder Francis Adyns doen de fabrikanten van de namaaksigaretten dikwijls een beroep op vrachtwagenschauffeurs om te smokkelen naar Engeland: "Vrachtwagenchaufferus op weg naar het Verenigd Koninkrijk die parkeren op snelwegparkings in West-Vlaanderen, worden aangeklampt om bij hun reguliere lading, sigaretten toe te voegen. Het is een gekend probleem."