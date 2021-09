"Hologramprojecten nooit erg succesvol", brengt ABBA daar verandering in met nieuwe concertreeks?

Ondanks het feit dat de technologie die gebruikt wordt verbazingwekkend is, heeft Gerrit Kerremans, muziekcoördinator bij VRT, toch nog twijfels. "In het verleden hebben die hologramprojecten nooit echt goed gewerkt. Live muziek is iets heel aparts. In een concertzaal staan, dat geluid, die muziek voelen in je buik, dat ga je hier minder hebben, denk ik. Je weet ook dat de leden van ABBA er niet zijn. Dus het zal toch eerder zijn alsof je naar een concertfilm kijkt in een theaterzaal. Dit is niet te vergelijken met stadionconcerten, maar wellicht zulllen er wel veel geïnteresseerden zijn. En als het bij ABBA wel zou werken, dat is dat straf. Het is natuurlijk niet zomaar de eerste de beste groep."