Medestichter Abdul Ghani Baradar wordt gezicht van nieuwe talibanregering, hevige gevechten in Panjshir-vallei

Massoud is de zoon van de iconische verzetsstrijder Ahmad Shah Massoud, de "leew van Panjshir", die een belangrijke rol speelde bij de strijd tegen het Sovjetleger in de jaren 80 en in de jaren 90 het verzet tegen de taliban aanvoerde. Vader Massoud was ook een bongenoot van het Westen. Hij werd in 2001, kort voor de aanslagen in de VS, vermoord door leden van Al Qaeda.

In de Panjshir-vallei hebben zich ook de laatste restanten van het Afghaanse nationale leger teruggetrokken. Ook de voormalige vicepresident Amrullah Saleh heeft zich bij zoon Massoud aangesloten.

De Panjshir-vallei is omgeven door steile bergketens, vanuit Kaboel is ze slecht langs één doorgang te bereiken. De taliban rukten de voorbije weken stelselmatig op naar de vallei, nu worden daar hevige gevechten gemeld.

Onafhankelijke informatie daarover is moeilijk te verkrijgen. De strijdende partijen spreken elkaar tegen en claimen beide zware verliezen bij de andere veroorzaakt te hebben. Feit is dat de taliban de strijd aangaan om ook deze provincie in handen te krijgen, nadat onderhandelingen met het Nationaal Verzetsfront mislukt zijn.