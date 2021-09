Poperinge neemt afscheid van oud-burgemeester en graaf Henri d’Udekem d’Acoz

Deze voormiddag om 11 uur in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge vond de begrafenisplechtigheid van graaf Henri d'Udekem d'Acoz plaats. Hij was sinds 1960 tot 1976 burgemeester van Proven, dat nu een deelgemeente is van Poperinge. Daarna was hij nog eens 12 jaar lang burgemeester van Poperinge, tot 2005. Bij de verkiezingen van 2006 trok hij zich terug en sloot hij zijn politieke carrière af.

Afgelopen maandag is d'Udekem d'Acoz op 87-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Het ging al een tijdje wat minder met zijn gezondheid. Vandaag konden zijn vrienden en familie hem een laatste groet brengen, waarna hij begraven werd in het familiegraf van d'Udekem d'Acoz in Proven bij Poperinge. In Poperinge zullen ze hem herinneren als een eerlijk, joviaal en vriendelijke man, die leefde voor zijn stad.