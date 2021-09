Wat is er mis met McFlurry? Amerikaanse overheid start onderzoek naar ijsmachines van McDonald's die te vaak defect zijn

En dan is er ook de website McBroken. Daarop je kan zien in welke (Amerikaanse) restaurants van McDonald's de ijsmachine stuk is. Op dit moment zo'n 11 procent, zo blijkt. In New York is zelfs 1 op de 5 machines defect. En dat is ook de Federal Trade Commission niet ontgaan (FTC).



De Amerikaanse krant "The Wall Street Journal" kon een brief inkijken van de FTC aan uitbaters van de McDonald's-restaurants. Daaruit zou blijken dat de FTC wil weten hoe McDonald's zijn leveranciers en appartuur, en dus ook de ijsmachines, beoordeelt. En hoe vaak de restaurantuitbaters aan hun eigen machines mogen werken. De FTC zelf onthoudt zich van verdere commentaar, schrijft de krant.