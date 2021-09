Basketbalster Ann Wauters over Eddy Demarez: "Ontslag eisen is niet aan ons, iedereen verdient 2e kans"

Gisteren was basketbalster Ann Wauters te gast in het praatprogramma "De Ideale Wereld". Samen met presentator Jan Jaap van der Wal blikte de Belgian Cat terug op het verhaal rond Sporza-commentator Eddy Demarez. Demarez deed na een uitzending van de Olympische Spelen denigrerende uitspraken over de geaardheid en het uiterlijk van de Belgian Cats, de Belgische nationale vrouwenbasketbalploeg. Kort erna plaatste de VRT hem op non-actief.

"We vielen uit de lucht en waren in eerste plaats aangedaan en gekwetst", reageert de basketster . "Wat durft die wel over ons te zeggen?" Wauters getuigt over hoe het was voor de ploeg om geconfronteerd te worden met dergelijke uitspraken. "De Whatsappgroep stroomde vol, maar vooral met emoji's. We zijn eigenlijk nog heel braaf geweest."