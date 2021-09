Apple stelt lancering van omstreden functie tegen kinderporno uit

Het technologieconcern Apple gaat zijn apparaten in de VS nog niet uitrusten met een nieuwe functie om kinderporno op te sporen. De beslissing komt er na feedback van klanten, rechtenorganisaties en onderzoekers. Er zal meer tijd genomen worden om de aangekondigde software te verbeteren. Hoe lang dat precies gaat duren is niet duidelijk, maar Apple zegt "de komende maanden" bezig te zijn met de technologie.