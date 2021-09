Auto botst op botsabsorbeerder op E34 in Zoersel, twee gewonden

De brandweer werd opgeroepen voor een ongeval met beknelling, maar de bestuurder was reeds uit het voertuig bij aankomst van de brandweer. De autobestuurder kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en is onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De man was altijd bij bewustzijn. De bestuurder van de botstabsorbeerder raakte lichtgewond en is ook overgebracht naar het ziekenhuis.