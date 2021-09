Uitslaande brand vernielt woning in Grimbergen

In Grimbergen is vanmorgen een woning aan de Madeliefjesstraat vernield door een brand. Die is wellicht ontstaan na een kortsluiting. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen. De rookpluim was tot ver in de omgeving te zien.

De brandweer kwam massaal ter plaatse met ploegen uit de zone Vlaams-Brabant West en uit de Hulpverleningszone Oost. Maar ze kon niet beletten dat de woning helemaal uitbrandde. Drie buurwoningen werden preventief geëvacueerd. De getroffen bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie.