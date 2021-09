Crowdfundingplatform voor Boven de Wolken ligt al 36 uur plat

Fransen is ontroerd door alle steun die ze kregen: "Ik denk dat niemand dit had gedacht of had durven dromen of hopen. Het toont ook aan dat we voor veel mensen echt belangrijk geweest zijn. We hebben al mooie dingen verwenzenlijkt, waar we trots op mogen zijn. We hopen natuurlijk om die middelen binnen te halen om een jaar verder te kunnen. Maar dat we zo snel al zoveel middelen en zoveel steun mogen ontvangen hadden we absoluut niet verwacht."

De andere acties voor Boven de Wolken blijven wel doorlopen, zegt Fransen: "Onze sms-actie loopt nog steeds. Per sms met de boodschap "BDW" gaat er 1 euro naar onze werking. We hebben ondertussen ook het rekeningsnummer en de qr-code waarmee werd betaald op de crowdfundingpagina op onze site gezet. Het geld van de overschrijving komt dan op de teller van onze crowdfunding terecht als de site weer opengaat."