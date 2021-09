"Situatie is verschrikkelijk": amper 2 weken na machtsovername taliban slinkt aantal vrouwelijke journalisten onder 100

De organisatie Reporters Without Borders heeft samen met Centre for the Protection of Afghan Women Journalists (CPAWJ), een lokale partner in Afghanistan, onderzoek gedaan naar het aantal vrouwelijke journalisten in de stad Kaboel. De conclusie is pijnlijk: amper twee weken na de machtsovername van de taliban, zijn er minder dan 100 vrouwelijke journalisten. Voordien waren er 700 aan het werk. “Er is een dramatische daling vastgesteld,” vertelt Julie Majerczak, directeur van de organisatie in Brussel. “En het aantal zal onverbiddelijk nog meer dalen ,” aldus Majerczak.