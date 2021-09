Deze diplomaat hielp bij de Belgische evacuatiemissie in Kaboel: "Dingen gezien die ik nooit zal vergeten"

Zoals ook op de beelden te zien was, was het er manifest onveilig aan de luchthaven. "Er was het constante afvuren van zware wapens, dag en nacht, flitsen, knallen, traangas, een constante dreiging van geïmproviseerde explosieven. Daardoor is ons team tot twee keer toe gedwongen geweest om het terrein in allerijl te ontruimen."