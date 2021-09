Dieren niet langer te koop op Leuvense jaarmarkt: "Niet ideaal op vlak van dierenwelzijn" 

In de plaats van de veemarkt komt er een kindvriendelijk, educatief alternatief. "Er is een kinderjaarmarkt met een expositie van een dertigtal oldtimertractoren", vertelt schepen van Landbouw, David Dessers (Groen). "We willen het agrarische karakter van de jaarmarkt wel behouden. De jaarmarkt is al jarenlang een ontmoetingsplaats voor vele landbouwers uit de brede regio rondom Leuven. Het is de bedoeling dat we dat de komende jaren verder uitbouwen, we willen nagaan hoe we de link tussen de jaarmarkt en de Leuvense voedselstrategie kunnen versterken."