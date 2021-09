School buitengewoon onderwijs in Buggenhout helpt mee om leerlingen op school te krijgen

Directrice Vermeulen is al 31 jaar schooldirecteur en is nog nooit met iets naar de pers gestapt. Nu besloot ze dat wel te doen met de hele problematiek rond het busvervoer van het openbaar onderwijs: "Ik heb nog nooit meegemaakt dat 2 bussen niet opgedaagd zijn. En het komt goed, we zijn in volle hoop", eindigt ze op een positieve noot. Vanaf maandag zou alles moeten in orde zijn.