Discotheek Red&Blue opent na anderhalf jaar opnieuw de deuren: "Het lijkt wel drie jaar geleden "

Eigenaar Nourdin Ben Sallam is ook erg blij dat hij zijn vaste klanten weer kan begroeten. "Iedereen die wou komen, kon op voorhand een mail sturen. Zo hebben we een lijst gemaakt met genodigden om er een privéfeest van te maken, met een Covid Safe Ticket. We kregen wel vragen van mensen die twijfelden of het wel veilig was en volgens de regels, maar we zijn echt helemaal in orde. Burgemeester Bart De Wever heeft dat ook bevestigd."