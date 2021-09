Dodentol na doortocht van orkaan Ida loopt op, president Biden wil historische klimaatinvesteringen

De voorbije uren is na New York, ook in New Jersey de noodtoestand afgekondigd. Daardoor kan er federale hulp geboden worden aan de getroffen staten. In New York en New Jersey zijn er samen zeker 37 mensen omgekomen door plotse hevige regenval. Mensen raakten vast in hun auto of in kelderappartementen. In New York lag ook het openbaar vervoer grotendeels stil.