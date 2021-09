Drukte bij tuinbedrijven door natte zomer: "Door de vele regen gaan planten sneller groeien"

Dat het een natte zomer is geworden, kunnen we niet ontkennen. Het was zelfs het natste zomerseizoen sinds het begin van de metingen. In totaal werd er 410,7 millimeter neerslag gemeten in Ukkel. Door die natte zomer zijn planten veel sneller gaan groeien dan in de voorgaande zomers. Dat brengt veel meer onderhoudswerken in de tuin met zich mee. En die snelle groei heeft een serieuze impact op de tuinbedrijven.

Dat bevestigt Pieter Dekeyzer van Tuinen Dekeyzer uit Poelkapelle: "De voorbije 4 jaar hadden we heel droge en harde zomers. In het voorjaar groeiden de planten wel goed, maar in de zomer viel dat stil door de droogte en het tekort aan regen. We zagen daar een tendens in van droge en warme zomers, dus hebben we de laatste jaren onze beplantingen van tuinen daar ook op afgesteld. Maar nu zitten we dus met een heel ander verhaal en krijgen we meer dan genoeg regen."

Die snelle groei bij planten voelen de klanten ook in hun portefeuille. "Waar we anders maar 1 keer per jaar langsgaan om het onderhoud en de scheerwerken te doen in de tuin van klanten, zijn we nu soms al 2 of 3 keer moeten langsgaan" gaat Dekeyzer verder. "Er is heel veel onderhoudswerk en er moet nog veel gedaan worden in de tuin de komende weken."