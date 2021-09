Glimmend fotofestival, gratis muziek én een vernieuwd modemuseum: dit zijn onze cultuurtips voor dit weekend

Horst bevindt zich nog een weekend lang in Vilvoorde. Of toch de gelijkname tentoonstelling "Horst. exhibition". Oorspronkelijk opgestart in Horst palmt de expo en het bijhorende festival nu een voormalig militair domein in Vilvoorde in. Het festival start pas volgend weekend, maar de tentoonstelling die focust op het menselijk lichaam eindigt nu zondag al. Kunst in koeltorens, om af te koelen dit warme weekend.