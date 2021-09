Goedele Devroy neemt fakkel over van Linda De Win bij "Villa Politica"

"Ik kijk ernaar uit om de 15 jaar ervaring die ik heb opgebouwd als politiek journalist bij "Het journaal" nu in te zetten bij "Villa Politica"", zegt Devroy. "Een live programma in het hart van het democratische debat is een ferme uitdaging. Inhoudelijk moet je een beetje van alle markten thuis zijn om politici de juiste vragen te kunnen stellen en duidelijke antwoorden af te dwingen. Ik hoop dat ik een waardige opvolger zal zijn van Linda De Win die dit programma de afgelopen jaren gemaakt en gedragen heeft." De Win heeft Devroy in een tweet alvast veel succes gewenst.